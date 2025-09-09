Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’272 -0.3%  SPI 17’018 -0.2%  Dow 45’561 0.1%  DAX 23’701 -0.4%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 5’359 -0.1%  Gold 3’641 0.2%  Bitcoin 88’990 0.1%  Dollar 0.7957 0.3%  Öl 67.1 1.2% 
Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

49.71
CHF
-0.43
CHF
-0.86 %
14:19:51
BRXC
09.09.2025 15:01:53

Unilever Sell

Unilever
49.71 CHF -0.86%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Mittelfristzielen der Eiscremesparte Magnum auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Die Zielsetzungen für die mittlerweile eigenständige Sparte seien keine große Überraschung, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis Anleger diesen vertrauten, werde es aber wohl noch einige Quartale dauern. Es seien erst konkrete Beweise dafür notwendig, dass Magnum dazu in der Lage sei, den eigenen Ambitionen konsequent gerecht zu werden./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Sell
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41.20 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
54.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
46.27 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

