Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Mittelfristzielen der Eiscremesparte Magnum auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Die Zielsetzungen für die mittlerweile eigenständige Sparte seien keine große Überraschung, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis Anleger diesen vertrauten, werde es aber wohl noch einige Quartale dauern. Es seien erst konkrete Beweise dafür notwendig, dass Magnum dazu in der Lage sei, den eigenen Ambitionen konsequent gerecht zu werden./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41.20 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
54.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
46.27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
