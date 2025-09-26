Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Das Wachstum im Basiskonsumgütersektor sei in den letzten beiden Jahren größtenteils gedämpft gewesen, was zu einer erheblichen relativen Abwertung des Sektors beigetragen habe, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das dritte Quartal dürfte nicht die versprochene Wachstumsbeschleunigung bringen, glaubt der Experte./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 05:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Outperform
Unternehmen:
Unilever plc
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
59.00 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
43.83 £
Abst. Kursziel*:
34.61%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
43.81 £
Abst. Kursziel aktuell:
34.67%
Analyst Name::
Callum Elliott
KGV*:
-
