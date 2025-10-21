|Lohnendes ADA-Investment?
|
21.10.2025 19:43:11
Cardano: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cardano-Einstieg gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Cardano notierte am 20.10.2022 bei 0.3400 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 294.12 Cardano in seinem Depot. Die gehaltenen Cardano wären am 20.10.2025 bei einem ADA-USD-Kurs von 0.6630 USD 194.99 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94.99 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief von ADA liegt derzeit bei 0.3232 USD und wurde am 25.10.2024 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 1.232 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|89’172.92750
|1.72%
|Handeln
|Vision
|0.09582
|3.36%
|Handeln
|Ethereum
|3’170.85864
|0.51%
|Handeln
|Ripple
|1.97602
|0.11%
|Handeln
|Solana
|153.58574
|2.19%
|Handeln
|Cardano
|0.53148
|1.16%
|Handeln
|Polkadot
|2.48727
|1.71%
|Handeln
|Chainlink
|14.44827
|-2.24%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|0.90%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|1.42%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen
Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.
👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?
Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!