Cardano: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Cardano notierte am 20.10.2022 bei 0.3400 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 294.12 Cardano in seinem Depot. Die gehaltenen Cardano wären am 20.10.2025 bei einem ADA-USD-Kurs von 0.6630 USD 194.99 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94.99 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief von ADA liegt derzeit bei 0.3232 USD und wurde am 25.10.2024 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 1.232 USD.

Redaktion finanzen.net