14.10.2025 09:37:41
Rio Tinto-Aktie im Minus: Eisenerz-Förderung in Q3 bleibt konstant
Rio Tinto hat seine Eisenerz-Förderung aus der australischen Pilbara-Region im dritten Quartal stabil gehalten.
"Wir konzentrieren uns auf ein starkes Jahresende in Pilbara", sagte der neue CEO Simon Trott. Rio Tinto hatte im ersten Quartal mit Schwierigkeiten bei der Förderung zu kämpfen, als Zyklone Australiens nordwestliche Küste heimsuchten. Der Konzern geht weiter davon aus, dieses Jahr eine Fördermenge am unteren Ende der Spanne von 323 bis 338 Millionen Tonnen zu erreichen.
Bei Bauxit wird das Unternehmen hingegen zuversichtlicher: So soll die Fördermenge dieses Jahr 59 bis 61 Millionen erreichen. Bislang war der Konzern von 57 bis 59 Millionen Tonnen ausgegangen. Rio Tinto verwies auf die starke Förderleistung der Amrun-Mine in Queensland.
Trott, ehemals Chef des lukrativen Eisenerz-Geschäfts, ist seit August CEO. Er versprach, sich auf die operative Performance zu konzentrieren, die Struktur zu vereinfachen und die Ausgaben im Griff zu behalten. Kleinere Geschäfte hat er auf den Prüfstand gestellt.
Rio Tinto wird am 4. Dezember einen Investorentag in London abhalten.
Am Dienstag geht es für die Titel von Rio Tinto in London zeitweise um 1,38 Prozent runter auf 50,07 GBP.
DOW JONES
Börse aktuell - Live TickerBerichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: SMI mit Verlusten -- DAX rutscht tief in die Verlustzone -- Asiens Börsen schwach
Am heimischen Aktienmarkt prägen Verluste den Handel. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. Auch an den größten Börsen in Asien zeigen sich rote Vorzeichen.