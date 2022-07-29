Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

29.07.2022
18.11.2025 08:54:06

Rio Tinto Sector Perform

Rio Tinto
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis verwies am Dienstag darauf, dass der Bergbaukonzern die Produktion in seiner Aluminiumoxid-Raffinerie Yarwun in Australien von Oktober 2026 an um 40 Prozent drosseln wolle, um den Betrieb bis 2035 sicherzustellen und nach Alternativen zu suchen. Für die Branche sei das wichtigste Signal, dass die Kapazität für Abraum und die Anforderungen an die Dekarbonisierung zunehmend die Aluminiumoxid-Versorgung ex China beschränkten./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:12 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:12 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
