NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis verwies am Dienstag darauf, dass der Bergbaukonzern die Produktion in seiner Aluminiumoxid-Raffinerie Yarwun in Australien von Oktober 2026 an um 40 Prozent drosseln wolle, um den Betrieb bis 2035 sicherzustellen und nach Alternativen zu suchen. Für die Branche sei das wichtigste Signal, dass die Kapazität für Abraum und die Anforderungen an die Dekarbonisierung zunehmend die Aluminiumoxid-Versorgung ex China beschränkten./rob/ck/ag;