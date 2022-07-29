Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Davis verwies am Dienstag darauf, dass der Bergbaukonzern die Produktion in seiner Aluminiumoxid-Raffinerie Yarwun in Australien von Oktober 2026 an um 40 Prozent drosseln wolle, um den Betrieb bis 2035 sicherzustellen und nach Alternativen zu suchen. Für die Branche sei das wichtigste Signal, dass die Kapazität für Abraum und die Anforderungen an die Dekarbonisierung zunehmend die Aluminiumoxid-Versorgung ex China beschränkten./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:12 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
50.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
59.86 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis
KGV*:
-
