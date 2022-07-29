NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Analyst Dominic O'Kane sieht für die Bergbaubranche der Emea-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) noch weiterhin Luft nach oben, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Er bleibt zudem zuversichtlich für Aktien von Goldminenbetreibern./ck/he;