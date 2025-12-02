Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag stärker

Am Dienstag klettert der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 0.36 Prozent auf 4’817.76 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.098 Prozent auf 4’795.89 Punkte an der Kurstafel, nach 4’800.59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4’818.42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’792.79 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der STOXX 50 bei 4’754.45 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 02.09.2025, einen Stand von 4’509.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der STOXX 50 4’364.00 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 11.04 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4’897.91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’921.71 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 2.47 Prozent auf 65.63 EUR), Siemens (+ 1.46 Prozent auf 229.50 EUR), Roche (+ 1.42 Prozent auf 313.40 CHF), Rolls-Royce (+ 1.18 Prozent auf 10.49 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.12 Prozent auf 57.86 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-0.50 Prozent auf 207.85 EUR), AstraZeneca (-0.49 Prozent auf 137.68 GBP), Rio Tinto (-0.20 Prozent auf 54.54 GBP), Airbus SE (-0.16 Prozent auf 192.28 EUR) und Zurich Insurance (-0.14 Prozent auf 576.00 CHF) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2’722’307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 350.159 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.19 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

