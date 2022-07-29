Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
80.84CHF
0.84CHF
1.05 %
29.07.2022
SWX
26.11.2025 10:34:10
Rio Tinto Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Der Kapitalmarkttag des Bergbaukonzerns am 4. Dezember sei für den neuen Chef Simon Trott eine Gelegenheit, seine Unternehmensstrategie zu präsentieren, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Fokus dürfte auf einer Vereinfachung des Portfolios, der Kapitaldisziplin und der Veräußerung von Randgeschäften liegen./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
53.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
62.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
