Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
58.06CHF
-2.86CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
15.10.2025 07:50:12
Rio Tinto Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Das Resolution-Kupferprojekt in den USA erfordere viele Milliarden Investitionen und sei langfristig angelegt, biete aber eine starke Wachstumsoption, schrieb Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 17:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
59.18 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
