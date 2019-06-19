Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’431 -0.4%  SPI 17’147 -0.4%  Dow 46’270 0.4%  DAX 24’237 -0.6%  Euro 0.9297 0.0%  EStoxx50 5’552 -0.3%  Gold 4’195 1.3%  Bitcoin 89’710 -1.1%  Dollar 0.7994 -0.2%  Öl 62.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
u-blox-Aktie im Fokus: Übernahme kommt voran - Käufer erfüllt Bedingungen
DroneShield präsentiert neue Softwareplattform - Aktie nach Rally dennoch unter Druck
Darum gibt der Dollar zum Franken und Euro nach
D-Wave-Aktie steigt weiter: Preis für Quantentechnologie und EU-Projekt beflügeln Kurs
Goldpreis: Gold-Future überwindet Marke von 4.200 Dollar
Suche...
200.- Saxo-Deal

Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

58.06
CHF
-2.86
CHF
-4.69 %
19.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2025 07:50:12

Rio Tinto Overweight

Rio Tinto
53.64 CHF -1.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Das Resolution-Kupferprojekt in den USA erfordere viele Milliarden Investitionen und sei langfristig angelegt, biete aber eine starke Wachstumsoption, schrieb Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 17:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
61.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
59.18 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?