Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
Rio Tinto Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 6100 auf 6950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Rio Tinto ist Favorit des Analysten Dominic O'Kane unter Europas großen Bergbauwerten. Er sieht in seinem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend immenses Wertschöpfungspotenzial und eine Menge strategische Optionen unter dem neuen Konzernchef. O'Kane geht erwartungsvoll in den Kapitalmarkttag, weshalb die Papiere schon seit einiger Zeit den Stempel "Positive Catalyst Watch" tragen./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
69.50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
61.86 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
