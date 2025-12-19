Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’129 -0.1%  SPI 18’039 -0.1%  Dow 47’952 0.1%  DAX 24’212 0.1%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’742 0.0%  Gold 4’327 -0.1%  Bitcoin 69’956 3.0%  Dollar 0.7954 0.1%  Öl 59.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526UBS24476758Alphabet A29798540Partners Group2460882
Top News
Keine NVIDIA-Aktien mehr: Warum die SoftBank ihre Position vollständig aufgelöst hat
Aktien von SynBiotic, Canopy Growth, Tilray und Aurora schwächer: Warum die US-Neuklassifizierung Anleger enttäuscht
Micron-Aktie legt zu: Positive Bilanz entfacht neue Analysten-Euphorie
Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus
"Modern Value Made in Frankfurt" - Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen
Suche...

FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz 19.12.2025 10:14:36

FedEx-Aktie verliert dennoch: Gewinnsprung kann Kurs nicht stärken

FedEx-Aktie verliert dennoch: Gewinnsprung kann Kurs nicht stärken

In einem schwachen Wirtschaftsumfeld hat der US-Logistikkonzern FedEx mit seinem Kostenfokus überzeugen können.

FedEx
223.49 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen
Im zweiten Geschäftsquartal (Ende November) verdiente der DHL-Konkurrent bereinigt 4,82 US-Dollar je Aktie und damit fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Memphis (Tennessee) mitteilte. Das und auch das Umsatzplus von rund 7 Prozent auf 23,5 Milliarden Dollar überraschte Experten positiv. Zudem erhöhte FedEx-Chef Raj Subramaniam das untere Ende der Prognosespanne für den bereinigten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr und hält nun 17,80 bis 19,00 Dollar für realistisch. Vorher lag die Untergrenze bei 17,20 Dollar.
Die FedEx-Aktie verliert im vorbörslichen NYSE-Handel 1,43 Prozent auf 283 Dollar zu.

/men

MEMPHIS (awp international)

Weitere Links:

So viel hätten Anleger an einem FedEx-Investment von vor 3 Jahren verdient
S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
November 2025: Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie

Bildquelle: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu FedEx Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:29 FedEx Overweight Barclays Capital
13.11.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

09:16 Das Rekordhoch im Blick
07:30 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
07:02 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Allzeithoch im Blick
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
18.12.25 SG-Marktüberblick: 18.12.2025
18.12.25 Cisco erreicht wieder historische Werte
16.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’648.90 19.61 SNWBGU
Short 13’926.30 13.83 SVRBMU
Short 14’433.26 9.00 SV5BGU
SMI-Kurs: 13’128.58 19.12.2025 10:07:26
Long 12’573.53 19.90 SYWB0U
Long 12’267.71 13.61 S6EBMU
Long 11’760.35 9.00 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie profitiert: Gericht setzt Massenklage gegen Grossbanken ein Ende
Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: SMI schliesst höher -- DAX beendet Handel freundlich -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Micron Technology-Aktie nach starker Gewinn- und Umsatzentwicklung gefragt
UBS Aktie News: UBS macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Weltraum-Satelliten: Rheinmetall bekommt Milliardenauftrag
NVIDIA Aktie News: NVIDIA steigt am Donnerstagabend
Kurssprung um 700-Prozent: NVIDIA-Konkurrent MetaX sprengt alle IPO-Erwartungen
Analyse: Barclays Capital bewertet Rheinmetall-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:21 APA ots news: Liquiditätsmanagement bei Investmentfonds: FMA erläutert neue...
10:07 APA ots news: Nationalbank: Stabilisierung der Konjunktur in...
09:55 HORNBACH-Aktie gerät nach finalen Quartalszahlen unter Druck
09:51 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Knapp im Plus am großen Verfallstag
09:46 Bundestag billigt Kompromiss für Kassenbeiträge
09:43 Verbraucher nehmen mehr Kredite für Konsum auf
09:42 Ministerin: Neue Bauförderung wird gut genutzt
09:34 AKTIE IM FOKUS: Oracle bei Anlegern gefragt - Berichte über Tiktok-Vertrag
09:25 Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax am Verfallstag zunächst kaum verändert
09:16 Verbände warnen vor faktischem Verkaufsstopp für Batterien