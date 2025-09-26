Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.09.2025 07:14:44
Press Release: Novartis to showcase -2-
release as of this date and does not undertake any obligation to update any forward-looking statements contained in this press release as a result of new information, future events or otherwise.
About Novartis
Novartis is an innovative medicines company. Every day, we work to reimagine medicine to improve and extend people's lives so that patients, healthcare professionals and societies are empowered in the face of serious disease. Our medicines reach nearly 300 million people worldwide.
Reimagine medicine with us: Visit us at https://www.novartis.com/ https://www.novartis.com and connect with us on https://www.linkedin.com/company/novartis/ LinkedIn, https://www.facebook.com/novartis/ Facebook, https://twitter.com/Novartis X/Twitter and https://instagram.com/novartis?igshid=MzRlODBiNWFlZA==__;!!N3hqHg43uw!pjp8z253J5NjaOYrW65UbAAlHeHRdQ-w0m4ezZxEQEl0ptafXN2M99VRIk39pf49PAc8NbK93Pxp3uaSBQkAf8oEnzWXG8Sk$ Instagram.
# # #
Novartis Media Relations
E-mail: media.relations@novartis.com
Novartis Investor Relations
Central investor relations line: +41 61 324 7944
E-mail: investor.relations@novartis.com
(END) Dow Jones Newswires
September 26, 2025 01:15 ET (05:15 GMT)
Nachrichten zu Novartis AG (Spons. ADRS)
|
02.09.25
|Novartis übernimmt Lizenzrechte für neue Parkinson-Therapie - Aktien unterschiedlich (Dow Jones)
|
16.07.25
|Ausblick: Novartis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.07.25
|Cosentyx-Studie enttäuscht: Novartis-Medikament erreicht primäres Ziel nicht - Aktie leichter (Dow Jones)
|
02.07.25
|Erste Schätzungen: Novartis stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.25
|Ausblick: Novartis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.25
|Erste Schätzungen: Novartis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Novartis AG
|24.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Broadcom
✅ Microsoft
✅ Commerzbank
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Zölle auf Pharmaprodukte und Blasensorgen: SMI vorbörslich kaum verändert -- Voraussichtlich wenig Bewegung beim DAX -- Verluste an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich wenig Bewegung. Auch deutshe Anleger zeigen sich abwartend. Die wichtigsten Handelsplätze in Fernost notieren am Freitag mit moderaten Verlusten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}