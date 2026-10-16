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TecDAX aktuell 16.10.2026 09:28:15

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagssitzung im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagssitzung im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der TecDAX auch am fünften Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

OHB
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Am Freitag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1.15 Prozent stärker bei 4’015.98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 564.202 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.447 Prozent stärker bei 3’988.12 Punkten, nach 3’970.39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’016.19 Punkte, das Tagestief hingegen 3’981.16 Zähler.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0.922 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2026, den Stand von 3’984.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der TecDAX mit 3’782.28 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, stand der TecDAX bei 3’701.60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.81 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 13.83 Prozent auf 39.68 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 7.97 Prozent auf 27.64 EUR), AIXTRON SE (+ 6.84 Prozent auf 33.10 EUR), OHB SE (+ 5.42 Prozent auf 178.80 EUR) und SMA Solar (+ 3.25 Prozent auf 58.70 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Drägerwerk (-2.08 Prozent auf 94.30 EUR), Sartorius vz (-0.27 Prozent auf 261.10 EUR), SAP SE (-0.17 Prozent auf 200.90 EUR), United Internet (-0.17 Prozent auf 23.90 EUR) und QIAGEN (-0.01 Prozent auf 41.13 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 426’600 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 227.308 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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