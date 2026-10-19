Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid

Divarasib zeigt überlegene Wirksamkeit bei Lungenkrebs

Roche wird an der Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO) vom 23. bis 27. Oktober in Madrid neue Studiendaten zu Lungen- und Brustkrebs vorstellen. Im Mittelpunkt stehen Ergebnisse zu drei Wirkstoffen: Divarasib, Giredestrant und Tam-Peli, wie der Pharmakonzern am Montag mitteilte.

Die Phase-III-Studie Krascendo 1 untersuchte Divarasib bei Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs, der eine bestimmte Genmutation (KRAS G12C) aufweist. Divarasib zeigte dabei eine überlegene Wirksamkeit gegenüber bereits zugelassenen Erstgenerations-Hemmstoffen derselben Zielstruktur. Es handelt sich laut Roche um die einzige globale Studie, die einen Wirkstoff der nächsten Generation direkt mit zugelassenen Erstgenerations-Wirkstoffen vergleicht.

Giredestrant: Daten zur Lebensqualität bei Brustkrebs

Für den Wirkstoff Giredestrant, eine Tablette zur Behandlung von Östrogenrezeptor-positivem, HER2-negativem Brustkrebs, werden Daten zur Lebensqualität aus der Phase-III-Studie lidEra präsentiert. Diese zeigen, dass die verbesserte Wirksamkeit von Giredestrant gegenüber der Standardhormontherapie nicht auf Kosten der Verträglichkeit oder der Lebensqualität der Patientinnen geht.

Zwischenergebnisse zu Tam-Peli bei Nasenrachenkrebs

Zusätzlich werden Zwischenergebnisse der Phase-III-Studie Taishan-301 zum Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Tam-Peli (Tambotatug pelitecan) vorgestellt. Die Studie untersuchte Tam-Peli bei stark vorbehandelten Patienten mit wiederkehrendem oder metastasiertem Nasenrachenkrebs. Roche entwickelt und vermarktet Tam-Peli ausserhalb von Festlandchina, Hongkong und Macau und plant, rasch globale Studien in weiteren Tumorarten zu starten.

Roche schliesst mit Hansoh Pharma strategische Vereinbarung ab

p> Der Pharmakonzern Roche ist mit dem chinesischen Unternehmen Hansoh Pharmaceutical Group eine strategische Partnerschaft eingegangen. Dies ist bereits die zweite Übereinkunft der beiden Unternehmen, sie umfasst auch eine Lizenzvereinbarung.

Das Abkommen bezieht sich auf die Weiterentwicklung verschiedener Antikörper-Kandidaten (antibody-drug conjugate, ADC) beider Unternehmen für verschiedene Krebsarten, wie Hansoh am Montag mitteilte. Hanso ist dabei für die frühe klinische Entwicklung der Produktkandidaten bis zu Studie der Phase-I verantwortlich, die weitere Entwicklung wird von Roche übernommen, ausser in China und in Taiwan.

Im Rahmen des Abkommens erhält Hansoh von Roche eine Vorauszahlung von 400 Millionen US-Dollar sowie eine weitere Zahlung von 110 Millionen nach einem Jahr. Die potentiellen Einnahmen aus Meilensteinzahlungen beziffert Hansoh auf möglicherweise über 15 Milliarden Dollar. Lizenzgebühren und Umsatzbeteiligungen kommen darüber hinaus noch hinzu.

Für die Roche-Aktie geht es an der SIX zeitweise 0,16 Prozent auf 379,80 CHF nach oben.

Basel (awp)