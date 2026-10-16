Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX steigen

Um 15:41 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 1.97 Prozent aufwärts auf 18’307.11 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 91.083 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 18’055.72 Zählern und damit 0.568 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17’953.80 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 18’047.70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’380.40 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0.902 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’166.95 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’329.52 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, stand der SDAX noch bei 17’017.88 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.48 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit OHB SE (+ 16.16 Prozent auf 197.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 13.44 Prozent auf 29.04 EUR), Hypoport SE (+ 9.23 Prozent auf 79.90 EUR), Deutsche Euroshop (+ 9.20 Prozent auf 16.38 EUR) und Vincorion (+ 5.11 Prozent auf 19.55 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-1.65 Prozent auf 11.90 EUR), HelloFresh (-0.99 Prozent auf 3.01 EUR), Dermapharm (-0.92 Prozent auf 37.80 EUR), Drägerwerk (-0.42 Prozent auf 95.90 EUR) und Einhell Germany vz (-0.31 Prozent auf 64.10 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 732’728 Aktien gehandelt. Mit 5.023 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.45 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch