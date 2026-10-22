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Geändert am: 22.10.2026 07:08:41

Asiens Börsen verlieren

An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach unten.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verbuchte am Mittwoch leichte Gewinne.

Der SMI eröffnete die Sitzung marginal tiefer. Im weiteren Verlauf konnte er sich jedoch ins Plus vorarbeiten, wo er den Tag auch 0,51 Prozent höher bei 14'552,39 Zählern beendete.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten sich ebenfalls etwas fester. So schloss der SPI 0,55 Prozent stärker bei 20'511,44 Punkten, während der SLI 0,5 Prozent auf 2'327,85 Stellen gewann.

Angesichts der dünnen heimischen Agenda nutzten Anleger hierzulande die kurze Verschnaufpause, bevor dann am Abend zahlreiche Quartalsberichte, insbesondere von US-Techunternehmen wie Meta, Tesla oder IBM für Aufmerksamkeit sorgen dürften. Zudem nimmt die Berichtssaison in der Schweiz am morgigen Donnerstag ebenfalls stark an Fahrt auf.

"Mit weiter hohen Ölpreisen und Anleiherenditen sowie geopolitischen Krisen schwanken Anleger zwischen vorsichtigem Optimismus und wachsamen Risikobewusstsein", kommentierte ein Händler die Zurückhaltung. Auch die US-Zwischenwahlen Anfang November rücken immer näher und werfen entsprechend ihre Schatten voraus. In der kommenden Woche stehen zudem die Sitzungen der grossen Notenbanken EZB und Fed an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbuchte am Mittwoch Gewinne.

Der DAX eröffnete die Sitzung minimal tiefer, drehte anschliessend jedoch ins Plus und baute seine Gewinne im Verlauf weiter aus. Er verabschiedete sich letztlich 1,35 Prozent stärker bei 25'645,04 Punkten.

Stützend wirkten sich erholende KI-Werte. Dennoch blieben auch die Unruhen in Frankreich und die nach wie vor hohen Ölpreise im Fokus der Anleger.

"Der DAX hängt weiterhin am Tropf des Ölpreises und der Anleiherenditen", schrieb am Morgen der Experte Timo Emden vom Broker Captrader. Zwischen geo- und geldpolitischen Risiken sowie Frankreich-Sorgen sieht er "den DAX im Würgegriff". Die Anleger navigierten weiterhin zwischen Zinsängsten, KI-Zweifeln sowie politischen und fiskalischen Fragezeichen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch im Plus.

Der Dow Jones schloss 0,69 Prozent höher bei 52'857,10 Punkten.
Auch der technologielastige NASDAQ Composite legte zu und ging 1,05 Prozent höher bei 26'702,86 Punkten aus dem Handel.

Ein erfreulicher Quartalsbericht und Fusionsüberlegungen bescherten SpaceX einen Kurssprung. Am Dienstag nach US-Börsenschluss berichtete der Raumfahrt- und KI-Konzern, dass nach einer langen Durststrecke im vergangenen Quartal ein Milliardengewinn erwirtschaftet wurde. "SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist", sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING . "Das hat die Stimmung nicht nur gegenüber SpaceX selbst, sondern auch gegenüber dem gesamten KI-Ökosystem verbessert." Am Dienstag hatte der enttäuschende Börsengang eines südkoreanischen KI-Unternehmens die Stimmung getrübt. Hauptthema am Markt war und ist, ob sich die immensen Investitionen im KI-Bereich letztlich auszahlen.

ASIEN

Die Märkte in Asien verzeichnen am Donnerstag Verluste.

In Japan notiert der Nikkei 225 zeitweise 2,11 Prozent tiefer bei 63'259,47 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,89 Prozent auf 3'679,86 Zähler nach unten.

In Hongkong gibt der Hang Seng 2,87 Prozent auf 22'971,93 Punkte nach.

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag auf breiter Front bergab. Durchwachsen ausgefallene Quartalsergebnisse von US-Technologieunternehmen können die Bedenken vieler Börsianer im Hinblick auf die Rentabilität der massiven Investitionen in künstliche Intelligenz nicht beruhigen. Während bei Tesla die Investitionsprognose gesenkt wurde, wurde sie bei Meta Platforms angehoben. Dazu kommen als Belastungsfaktoren die auf dem hohen Niveau wieder steigenden Ölpreise vor dem Hintergrund der andauernden Risiken für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus, auch wenn dort die Durchfahrten zuletzt wieder zunahmen.
Am härtesten trifft die wieder dominierende Verkaufsstimmung bei Halbleiter- und KI-Aktien die Börse im koreanischen Seoul.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Short 15’991.11 8.99 S03BFU
SMI-Kurs: 14’552.39 21.10.2026 17:31:36
Long 13’918.66 19.57 SMCOBU
Long 13’613.81 13.92 SIB66U
Long 13’022.67 8.94 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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