HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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16.10.2026 17:58:21
Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus
Der TecDAX machte am fünften Tag der Woche Gewinne.
Der TecDAX legte im XETRA-Handel schlussendlich um 1.12 Prozent auf 4’014.86 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564.202 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.447 Prozent auf 3’988.12 Punkte an der Kurstafel, nach 3’970.39 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4’051.65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’981.16 Punkten lag.
TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0.894 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’984.52 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 3’782.28 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Stand von 3’701.60 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 16.56 Prozent auf 29.84 EUR), OHB SE (+ 12.97 Prozent auf 191.60 EUR), Nordex (+ 12.28 Prozent auf 39.14 EUR), AIXTRON SE (+ 6.17 Prozent auf 32.89 EUR) und HENSOLDT (+ 5.96 Prozent auf 87.86 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil IONOS (-1.62 Prozent auf 34.04 EUR), SAP SE (-1.01 Prozent auf 199.22 EUR), JENOPTIK (-0.92 Prozent auf 36.64 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.79 Prozent auf 56.35 EUR) und Drägerwerk (-0.62 Prozent auf 95.70 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9’184’817 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 227.308 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist mit 7.08 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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