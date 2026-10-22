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Index-Performance im Fokus 22.10.2026 12:26:37

XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer

XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer

Der SDAX zeigt sich am vierten Tag der Woche in Rot.

PVA TePla
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Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1.13 Prozent schwächer bei 18’273.44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90.095 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0.766 Prozent schwächer bei 18’341.40 Punkten, nach 18’483.05 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’238.06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18’341.40 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 0.501 Prozent zu. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Stand von 18’410.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’403.63 Punkten auf. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 17’115.71 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.29 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Mutares (+ 5.30 Prozent auf 27.80 EUR), Drägerwerk (+ 1.34 Prozent auf 98.30 EUR), Grand City Properties (+ 1.26 Prozent auf 7.23 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0.99 Prozent auf 34.56 EUR) und MBB SE (+ 0.93 Prozent auf 196.00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen SGL Carbon SE (-5.98 Prozent auf 4.87 EUR), CANCOM SE (-5.79 Prozent auf 21.95 EUR), ASTA Energy Solutions (-4.96 Prozent auf 49.80 EUR), PVA TePla (-4.62 Prozent auf 28.92 EUR) und SMA Solar (-3.84 Prozent auf 51.35 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 154’360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 5.033 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.51 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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