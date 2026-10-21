TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX am Mittwochnachmittag steigen

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.56 Prozent aufwärts auf 4’075.14 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 568.600 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.315 Prozent stärker bei 4’025.03 Punkten, nach 4’012.39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 4’075.14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4’008.65 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1.54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’011.52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’777.18 Punkten auf. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 3’789.96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12.44 Prozent zu Buche. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 9.68 Prozent auf 39.42 EUR), OHB SE (+ 5.90 Prozent auf 206.50 EUR), TeamViewer (+ 5.26 Prozent auf 7.40 EUR), SMA Solar (+ 3.68 Prozent auf 53.60 EUR) und Drägerwerk (+ 3.28 Prozent auf 97.60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-1.71 Prozent auf 63.40 EUR), Sartorius vz (-1.47 Prozent auf 260.80 EUR), Ottobock (-1.17 Prozent auf 50.50 EUR), HENSOLDT (-0.72 Prozent auf 85.70 EUR) und Deutsche Telekom (-0.70 Prozent auf 25.54 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4’005’479 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 230.655 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch