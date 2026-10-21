VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie 2731349 / DE000A0JL9W6
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21.10.2026 12:26:35
Aufschläge in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittag
Heute wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.
Am Mittwoch verbucht der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.99 Prozent auf 4’052.28 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 568.600 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.315 Prozent fester bei 4’025.03 Punkten in den Handel, nach 4’012.39 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’054.10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’008.65 Zählern.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 0.967 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Wert von 4’011.52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, stand der TecDAX bei 3’777.18 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’789.96 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.81 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 6.41 Prozent auf 207.50 EUR), EVOTEC SE (+ 3.53 Prozent auf 2.82 EUR), TeamViewer (+ 2.92 Prozent auf 7.24 EUR), Sartorius vz (+ 2.72 Prozent auf 271.90 EUR) und Drägerwerk (+ 2.43 Prozent auf 96.80 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Ottobock (-1.76 Prozent auf 50.20 EUR), HENSOLDT (-0.95 Prozent auf 85.50 EUR), Siltronic (-0.54 Prozent auf 64.15 EUR), Nordex (-0.16 Prozent auf 37.76 EUR) und United Internet (+ 0.08 Prozent auf 24.18 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’341’727 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 230.655 Mrd. Euro den grössten Anteil.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.11 zu Buche schlagen. Mit 8.79 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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