QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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22.10.2026 07:30:37
QIAGEN-Aktie im Visier: Finanzinvestor EQT plant Übernahme
Der schwedische Finanzinvestor EQT macht Ernst und will den Labordienstleister und Diagnostikkonzern QIAGEN übernehmen.
Aus dem Xetra-Handel gegangen war die QIAGEN-Aktie am Mittwoch nahezu unverändert bei 42,80 Euro. Im US-Handel gewann das Papier 2,3 Prozent auf rund 50 Dollar.
Der DAX-Konzern QIAGEN wird in dem Gebot mit einem Unternehmenswert inklusive Schulden von rund 10,8 Milliarden Euro bewertet. Spekuliert worden war über einen Verkauf des Dienstleisters für die Pharmaindustrie schon lange. Zuletzt hatten sich die Anzeichen für einen bevorstehenden Deal verdichtet, so berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits detailliert über das Vorhaben und den Angebotspreis.
QIAGEN hatte bereits im Frühjahr bestätigt, mithilfe von Banken strategische Optionen auszuloten. Diese Suche sollte unter dem neuen Konzernchef Jonathan Pratt weitergeführt werden, der sein Amt Anfang September angetreten hatte. Die Spekulationen um einen Verkauf beflügelten seit einiger Zeit auch den QIAGEN-Kurs. Das Papier hat auf Sechsmonatssicht um fast ein Viertel zugelegt.
Mit der Mitteilung legte QIAGEN auch vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vor und setzte den Ausblick für 2026 wegen des Übernahmeangebots bis auf Weiteres aus.
/men
VENLO (awp international)
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