|Trading Signals
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20.10.2026 16:15:00
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.
Projektverantwortlich ist Swiss Life Asset Managers. Der Vermögensverwaltungsarm des Versicherungskonzerns kennt sich mit Immobilien gut aus. Per Mitte Jahr hielt Swiss Life Liegenschaften mit einem Gesamtwert von mehr als 90 Milliarden Schweizer Franken. Damit steuerte das Real Estate-Segment knapp 30 Prozent zu den Assets under Management (AuM) bei. Weitere Immobilien mit einem Wert von knapp 25 Milliarden Franken werden von Swiss Life Asset Managers betreut (Real Estate under administration). Das starke Engagement des Konzerns in dieser Anlageklasse gefällt nicht jedem. Mitunter bezeichnen Analysten die Abhängigkeit von den Zyklen des Immobiliengeschäfts als Risiko für die Swiss Life-Aktie.
Solide Unterstützung
Insofern dürfte die von den steigenden Zinsen ausgelöste Schwäche des Immobiliensektors einen Teil dazu beigetragen haben, dass Swiss Life in den vergangenen Monaten gegenüber dem europäischen Assekuranz-Sektor ins Hintertreffen geraten ist. Zwischenzeitlich wankte sogar der übergeordnete Aufwärtstrend von Swiss Life. Doch an der Unterstützung im Bereich von 880/890 Franken drehte der Large Cap nach oben. Für zusätzlichen Halt sorgte die in diesem Areal verlaufende 200-Tage-Linie.
Der jüngste Rebound hat der Aktie zum Sprung über einen kurzfristigen Abwärtstrend verholfen. Aus charttechnischer Sicht ist dadurch der Weg bis 940/950 Franken frei – hier verläuft eine Widerstandszone. Fundamental betrachtet steht der 11. November im Fokus. Dann veröffentlicht Swiss Life das Trading Update für das dritte Quartal 2026. Neben den Prämien- und Gebühreneinnahmen legt das Unternehmen die Anlageerträge, die Nettoneugeldzuflüsse im Asset Management für Drittparteien (TPAM) sowie die SST-Quote offen.
Auf Kurs
Für das erste Semester hatte Swiss Life einen soliden Zahlenkranz präsentiert. Während die Prämieneinnahmen aus dem Versicherungsgeschäft sprudelten, nahmen die mit unterschiedlichen Finanzdienstleistungen generierten Gebühren deutlich zu. „Wir sind gut auf Kurs, unsere finanziellen Zielsetzungen aus dem Unternehmensprogramm ‚Swiss Life 2027‘ zu erreichen“, kommentierte CEO Matthias Aellig den Zwischenbericht. Im kommenden Jahr möchte er neben einem Gebührenergebnis von mehr als einer Milliarde Franken eine Eigenkapitalrendite von 17 bis 19 Prozent erwirtschaften. Darüber hinaus zählen eine Ausschüttungsquote von mehr als drei Vierteln sowie eine steigende Dividende zu den Zielen des laufenden Programms. Aufhorchen liess der Konzern an der jüngsten Zahlenvorlage auch mit der Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufs sowie dem Vorhaben, bis 2028 rund 600 Stellen abzubauen. Schon jetzt sind die Investoren gespannt, welche strategischen Ziele das Management für den nächsten Planungszyklus setzen wird.
Bullishes Szenario
Zunächst geht es für Swiss Life darum, den operativen Kurs der vergangenen Monate zu halten respektive noch mehr Fahrt aufzunehmen. Der CEO hat für den Bereich TPAM steigende Erträge aus Immobilienprojekten und -transaktionen in Aussicht gestellt. Die Swiss Life-Aktie könnte bis zur Zahlenvorlage an den skizzierten Widerstand bei 940/950 Franken heranlaufen. Präsentiert der Konzern am 11. November überzeugende Werte, sind neue Höchstkurse oder sogar eine Attacke auf den vierstelligen Kursbereich denkbar.
Das bullishe Szenario können Trader mit dem Call Warrant ins Kalkül ziehen. Leonteq hat den Strike bei 940 Franken fixiert, der Schein notiert also aus dem Geld. Entsprechend hoch fällt der Hebel aus. Natürlicherweise wirkt dieser Faktor auch, falls der Basiswert nach unten dreht. Produktinhaber müssen dann mit überproportionalen Verlusten rechnen. Dies könnte dann der Fall sein, wenn Swiss Life die Erwartungen der Investoren mit dem anstehenden Trading Update nicht erfüllen kann.
|Trading Idee Swiss Life
|Basiswert
|Swiss Life
|Produktgattung
|Call Warrant
|Investmentrichtung
|Long
|Emittent
|Leonteq
|ISIN / Valor
|CH1537211356 / 153721135
|Laufzeit
|19. März 2027
|Stand
|20.10.26 09:00 Uhr
|Kurs Hebelprodukt
|0.366 Franken
|Strike
|940.00 Franken
|Ratio
|100.00
|Hebel
|25.32
|Zeitwert
|0.3642 Franken
|Stop-Loss
|0.20 Franken
|Ziel
|0.55 Franken (50%)
Disclaimer:
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