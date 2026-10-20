Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

In eigener Sache

NEU: Trading Signals sofort per E-Mail erhalten! Erhalte die Trading Signals künftig sofort bei Erscheinen in Dein Postfach! Jetzt kostenlos anmelden und keine Trading-Chance mehr verpassen! Jetzt kostenlos anmelden Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten, insbesondere zu Verantwortlichem, Versanddienstleister, Speicherdauer sowie deinen Rechten, findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Pendler, Jogger und viele andere Passanten dürften sich mittlerweile daran gewöhnt haben, dass am General-Guisan-Quai ein grosser Baukran steht. Der am Zürcher Seebecken gelegene Hauptsitz von Swiss Life wird aufwendig saniert. 2028 soll der mehr als 32'000 Quadratmeter umfassende Gebäudekomplex mit seinen vier Teilen in neuem Glanz erstrahlen und den Mitarbeitenden des Versicherungskonzerns moderne und zukunftsfähige Arbeitsplätze bieten. Bis dahin wurde die Zentrale in Richtung Stadtmitte in das nur rund 500 Meter vom General-Guisan-Quai entfernte Hochhaus zur Palme verlegt.

Projektverantwortlich ist Swiss Life Asset Managers. Der Vermögensverwaltungsarm des Versicherungskonzerns kennt sich mit Immobilien gut aus. Per Mitte Jahr hielt Swiss Life Liegenschaften mit einem Gesamtwert von mehr als 90 Milliarden Schweizer Franken. Damit steuerte das Real Estate-Segment knapp 30 Prozent zu den Assets under Management (AuM) bei. Weitere Immobilien mit einem Wert von knapp 25 Milliarden Franken werden von Swiss Life Asset Managers betreut (Real Estate under administration). Das starke Engagement des Konzerns in dieser Anlageklasse gefällt nicht jedem. Mitunter bezeichnen Analysten die Abhängigkeit von den Zyklen des Immobiliengeschäfts als Risiko für die Swiss Life-Aktie.

Solide Unterstützung

Insofern dürfte die von den steigenden Zinsen ausgelöste Schwäche des Immobiliensektors einen Teil dazu beigetragen haben, dass Swiss Life in den vergangenen Monaten gegenüber dem europäischen Assekuranz-Sektor ins Hintertreffen geraten ist. Zwischenzeitlich wankte sogar der übergeordnete Aufwärtstrend von Swiss Life. Doch an der Unterstützung im Bereich von 880/890 Franken drehte der Large Cap nach oben. Für zusätzlichen Halt sorgte die in diesem Areal verlaufende 200-Tage-Linie.

Der jüngste Rebound hat der Aktie zum Sprung über einen kurzfristigen Abwärtstrend verholfen. Aus charttechnischer Sicht ist dadurch der Weg bis 940/950 Franken frei – hier verläuft eine Widerstandszone. Fundamental betrachtet steht der 11. November im Fokus. Dann veröffentlicht Swiss Life das Trading Update für das dritte Quartal 2026. Neben den Prämien- und Gebühreneinnahmen legt das Unternehmen die Anlageerträge, die Nettoneugeldzuflüsse im Asset Management für Drittparteien (TPAM) sowie die SST-Quote offen.

Auf Kurs

Für das erste Semester hatte Swiss Life einen soliden Zahlenkranz präsentiert. Während die Prämieneinnahmen aus dem Versicherungsgeschäft sprudelten, nahmen die mit unterschiedlichen Finanzdienstleistungen generierten Gebühren deutlich zu. „Wir sind gut auf Kurs, unsere finanziellen Zielsetzungen aus dem Unternehmensprogramm ‚Swiss Life 2027‘ zu erreichen“, kommentierte CEO Matthias Aellig den Zwischenbericht. Im kommenden Jahr möchte er neben einem Gebührenergebnis von mehr als einer Milliarde Franken eine Eigenkapitalrendite von 17 bis 19 Prozent erwirtschaften. Darüber hinaus zählen eine Ausschüttungsquote von mehr als drei Vierteln sowie eine steigende Dividende zu den Zielen des laufenden Programms. Aufhorchen liess der Konzern an der jüngsten Zahlenvorlage auch mit der Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufs sowie dem Vorhaben, bis 2028 rund 600 Stellen abzubauen. Schon jetzt sind die Investoren gespannt, welche strategischen Ziele das Management für den nächsten Planungszyklus setzen wird.

Bullishes Szenario

Zunächst geht es für Swiss Life darum, den operativen Kurs der vergangenen Monate zu halten respektive noch mehr Fahrt aufzunehmen. Der CEO hat für den Bereich TPAM steigende Erträge aus Immobilienprojekten und -transaktionen in Aussicht gestellt. Die Swiss Life-Aktie könnte bis zur Zahlenvorlage an den skizzierten Widerstand bei 940/950 Franken heranlaufen. Präsentiert der Konzern am 11. November überzeugende Werte, sind neue Höchstkurse oder sogar eine Attacke auf den vierstelligen Kursbereich denkbar.

Das bullishe Szenario können Trader mit dem Call Warrant ins Kalkül ziehen. Leonteq hat den Strike bei 940 Franken fixiert, der Schein notiert also aus dem Geld. Entsprechend hoch fällt der Hebel aus. Natürlicherweise wirkt dieser Faktor auch, falls der Basiswert nach unten dreht. Produktinhaber müssen dann mit überproportionalen Verlusten rechnen. Dies könnte dann der Fall sein, wenn Swiss Life die Erwartungen der Investoren mit dem anstehenden Trading Update nicht erfüllen kann.

Trading Idee Swiss Life Basiswert Swiss Life Produktgattung Call Warrant Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1537211356 / 153721135 Laufzeit 19. März 2027 Stand 20.10.26 09:00 Uhr Kurs Hebelprodukt 0.366 Franken Strike 940.00 Franken Ratio 100.00 Hebel 25.32 Zeitwert 0.3642 Franken Stop-Loss 0.20 Franken Ziel 0.55 Franken (50%)

Werbung

Disclaimer:

Die Trading Signals ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister H&I GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemässen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Strukturierten Produkten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertschriften den jeweils relevanten und rechtlich ausschliesslich massgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertschriften.