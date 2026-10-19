Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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19.10.2026 15:58:34
Schwacher Handel: TecDAX liegt am Montagnachmittag im Minus
Der TecDAX bewegt sich am Montagnachmittag auf rotem Terrain.
Am Montag sinkt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.24 Prozent auf 4’005.61 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 569.503 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.043 Prozent tiefer bei 4’013.48 Punkten, nach 4’015.21 Punkten am Vortag.
Bei 4’027.61 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’996.08 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der TecDAX bei 3’948.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’770.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 3’656.37 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10.52 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 5.43 Prozent auf 202.00 EUR), Nemetschek SE (+ 2.11 Prozent auf 75.10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.72 Prozent auf 130.40 EUR), IONOS (+ 1.41 Prozent auf 34.52 EUR) und Drägerwerk (+ 1.25 Prozent auf 96.90 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SMA Solar (-2.69 Prozent auf 56.10 EUR), Ottobock (-2.43 Prozent auf 52.30 EUR), Nordex (-1.89 Prozent auf 38.40 EUR), Kontron (-1.67 Prozent auf 20.00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.60 Prozent auf 55.45 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’464’116 Aktien gehandelt. Mit 229.940 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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