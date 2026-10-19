Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
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19.10.2026 10:02:40
TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Drägerwerk-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Drägerwerk-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Drägerwerk-Papier bei 48.85 EUR. Bei einem Drägerwerk-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.471 Drägerwerk-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’959.06 EUR, da sich der Wert eines Drägerwerk-Papiers am 16.10.2026 auf 95.70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 95.91 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Drägerwerk zuletzt 1.54 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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