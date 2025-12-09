Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Die Abspaltung der Eissparte Magnum sei ein Schritt auf dem Weg, den Konsumgüterkonzern wachstums- und margenstärker zu machen, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Voraussetzungen für das Jahr 2026 seien gut, doch das Management um Konzernchef Fernando Fernandez müsse in einem unbeständigen Marktumfeld wachsam bleiben./tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
55.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41.60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
