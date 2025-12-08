Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
44.42CHF
-3.30CHF
-6.91 %
08.12.2025
BRXC
09.12.2025 06:57:51
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Overweight" belassen. Die am Montag erfolgte Abspaltung von Magnum Ice Cream sei der nächste Meilenstein im Umbau des Konsumgüterkonzerns, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Sie rechnet mit einer Neubewertung auf dem Weg hin zum auf mehr auf Beauty- und Körperpflegeprodukte fokussierten Unternehmen./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 21:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Unilever plc
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
57.00 £
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
48.24 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
41.60 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever plc
08.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.ch)
08.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
08.12.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Montagnachmittag mit kräftigen Verlusten (finanzen.ch)
08.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
08.12.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
08.12.25