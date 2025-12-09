Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 5050 auf 5150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes passte seine Prognosen für den Konsumgüterkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Abspaltung von Magnum Ice an./edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Buy
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
51.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48.24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Unilever plc

12:27 Unilever Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Unilever Overweight Barclays Capital
10.12.25 Unilever Sell UBS AG
09.12.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Unilever Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
