Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
43.90CHF
-0.52CHF
-1.18 %
09.12.2025
BRXC
11.12.2025 12:27:16
Unilever Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 5050 auf 5150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes passte seine Prognosen für den Konsumgüterkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Abspaltung von Magnum Ice an./edh/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Unilever plc
08.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.ch)
08.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
08.12.25
|Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis (finanzen.ch)
08.12.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Montagnachmittag mit kräftigen Verlusten (finanzen.ch)
08.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
08.12.25
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
08.12.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
08.12.25
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever plc
|12:27
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
