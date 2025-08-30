Mehr als nur Nivea: Beiersdorf-Aktie: Diese Marken gehören zum Portfolio von Beiersdorf

• Die 13 Marken der Beiersdorf AG• Tesa und Pflegeprodukte• Umsatz in Milliardenhöhe

Die Entstehung des Konzerns

Die deutsche Beiersdorf AG wurde im Jahr 1882 vom Hamburger Apotheker Paul Carl Beiersdorf gegründet und bereits acht Jahre später von Oscar Troplowitz übernommen, welcher ebenfalls als Apotheker tätig war.

Die Erfolgsgeschichte des Konzerns begann mit der Erfindung des medizinischen Pflasters durch Beiersdorf, später entwickelte das Unternehmen unter der Führung von Troplowitz erste Klebestreifen, die sich letztendlich zu den Marken Tesa und Hansaplast weiterentwickelten.

Um 1900 wurden durch den Konzern die ersten Pflegeprodukte in Form von Labello und Fettcremes wie Nivea auf den Markt gebracht. Heute gehört Beiersdorf zu den international grössten Konsumgüterunternehmen.

Die Marken der Beiersdorf AG

Die Beiersdorf AG, ein weltweit führendes Konsumgüterunternehmen mit Sitz in Hamburg, gliedert sich in die Geschäftsbereiche "Consumer" und "Tesa". Im Consumer-Bereich umfasst das Markenportfolio eine Vielzahl renommierter Namen.

NIVEA ist seit über 100 Jahren eine der bekanntesten Hautpflegemarken weltweit. Die Marke bietet ein breites Spektrum an Produkten für unterschiedliche Hautbedürfnisse und wird in rund 200 Ländern von Verbrauchern genutzt.

Eucerin steht für medizinische Hautpflege und wird von Dermatologen und Verbrauchern gleichermassen geschätzt. Die innovativen Produkte sind in über 60 Ländern erhältlich und zählen zu den führenden Marken in der Dermokosmetik.

Hansaplast, auch bekannt als Elastoplast, revolutionierte vor über 100 Jahren den Wundschutz. Heute bietet die Marke weltweit Produkte zur Wundversorgung und Schmerzlinderung an.

La Prairie ist eine Luxusmarke, die für ihre Anti-Aging-Produkte bekannt ist. Basierend auf über 50 Jahren Forschung bietet sie hochwertige Hautpflegeprodukte, die in ausgewählten Fachgeschäften in über 90 Ländern erhältlich sind.

Chantecaille gilt als führende Marke für pflanzliche Schönheitspflege und ist bekannt für natürliche, luxuriöse Hautpflege, Düfte und dekorative Kosmetik.

Coppertone ist seit mehr als 75 Jahren ein Synonym für Sonnenschutz und bietet innovative Produkte, die besonders in den USA beliebt sind.

Labello steht weltweit für Lippenpflege und ist in vielen europäischen Ländern Marktführer. Die Marke bietet eine Vielzahl von Produkten für unterschiedliche Bedürfnisse.

8x4 bietet Deodorants an, die nicht nur 48 Stunden Frische versprechen, sondern auch nachweislich die Stimmung heben. Der sogenannte "Fresh Mind Effect" sorgt nach dem Auftragen für ein Gefühl des Glücks.

Hidrofugal ist seit fast 100 Jahren spezialisiert auf den Schutz vor Schweiss- und Geruchsbildung und bietet effektive Deodorants und Antitranspirantien an.

Florena steht für natürliche und unkomplizierte Hautpflege mit ausgewählten, schonend verarbeiteten Inhaltsstoffen. Die Marke bietet Produkte für die tägliche Pflege von Gesicht und Körper.

Skin Stories ist die erste Tattoopflegemarke im Massenmarkt, die speziell entwickelt wurde, um die Farben und Konturen von Tattoos frisch zu halten und so die Geschichten auf der Haut der Konsumenten für immer zu bewahren.

Gammon bietet eine Premium-Duftkollektion für Männer mit sinnlich-maskulinen Düften für maximale Performance.

Atrix ist bekannt für Handpflegeprodukte, die speziell entwickelt wurden, um die Hände zu schützen und zu pflegen. Die Marke bietet intensive Pflege für beanspruchte Hände.

Die genaue Anzahl der Marken im Consumer-Bereich kann variieren, da Beiersdorf sein Portfolio kontinuierlich anpasst. Aktuell sind es etwa 13 Marken, die unterschiedliche Hautpflegebedürfnisse abdecken und in verschiedenen Marktsegmenten präsent sind.

Umsatzentwicklung

Im Geschäftsjahr 2024 setzte die Beiersdorf AG ihren Wachstumskurs fort. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Konzernumsatz organisch um 6,5 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. Der Unternehmensbereich Consumer verzeichnete ein organisches Umsatzwachstum von 7,3 Prozent und erzielte einen Umsatz von 6,3 Milliarden Euro. Besonders die Marken NIVEA und Eucerin trugen zu diesem Erfolg bei.

Weltweit beschäftigt Beiersdorf über 20'000 Mitarbeiter und entwickelt nahezu alle Produkte selbst, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten.

Redaktion finanzen.ch