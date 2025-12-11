Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’905 -0.1%  SPI 17’737 -0.1%  Dow 48’698 1.3%  DAX 24’295 0.7%  Euro 0.9329 -0.3%  EStoxx50 5’754 0.8%  Gold 4’273 1.1%  Bitcoin 72’447 -1.5%  Dollar 0.7942 -0.7%  Öl 61.4 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Swiss Re12688156Givaudan1064593Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539
Top News
Goldmarkt im Fokus: US-Institute sehen den Höhenflug 2026 fortgesetzt
Roche-Aktie sinkt: Konzern erhält CE-Kennzeichnung für neues Massenspektrometrie-Reagenzienpaket
Nach SNB-Zinsentscheid: Warum der Franken zum US-Dollar und Euro zulegt
Tesla-Rivale Rivian setzt auf autonomes Fahren - Aktie dennoch tiefrot
Givaudan-Aktie rutscht ab: Analystenveranstaltung sorgt für spürbare Verunsicherung
Suche...
eToro entdecken

Warner Bros. Discovery Aktie 118052754 / US9344231041

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bedingung für Deal 11.12.2025 20:49:00

Aktien von Netflix, Warner Bros. und Paramount im Blick: Trump fordert CNN-Veräusserung im Übernahmestreit

Aktien von Netflix, Warner Bros. und Paramount im Blick: Trump fordert CNN-Veräusserung im Übernahmestreit

US-Präsident Donald Trump hat öffentlich den Verkauf des Nachrichtensenders CNN gefordert und die Zukunft des Senders mit den laufenden Übernahmeverhandlungen um den Mutterkonzern Warner Bros. Discovery (WBD) verknüpft.

Warner Bros. Discovery
23.46 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen
• US-Präsident Donald Trump fordert den Verkauf des Nachrichtensenders CNN
• Trump sagte, es sei "unbedingt erforderlich", dass sich die Eigentumsverhältnisse bei CNN ändern
• Forderung verknüpft die Zukunft des Senders mit dem laufenden Übernahmepoker um WBD zwischen Paramount und Netflix

Präsident besteht auf Änderung der Eigentumsverhältnisse bei CNN

US-Präsident Donald Trump hat im Kontext des Übernahmepokers um den Medienriesen Warner Bros. Discovery (WBD) eine klare Forderung gestellt: Der Nachrichtensender CNN, der zu WBD gehört, müsse verkauft werden. Trump sagte vor Journalisten im Weissen Haus, es sei "unbedingt erforderlich", dass sich die Eigentumsverhältnisse bei CNN ändern, unabhängig davon, ob WBD von Paramount oder Netflix übernommen werde.

Informierten Kreisen zufolge hat der US-Präsident seine Position mit Blick auf den Sender, der oft kritisch über ihn berichtet, unnachgiebig vertreten und die Zukunft von CNN direkt mit den Verhandlungen über den Warner-Deal verknüpft. Zudem soll Trump hinter den Kulissen wiederholt geäussert haben, dass CNN entweder verkauft werden oder eine neue Führung erhalten solle, wie Dow Jones Newswires berichtet.

CNN-Zukunft im Schatten des Bieterkampfs

Die Forderung des Präsidenten fällt in eine Phase intensiver Verhandlungen um WBD. Der Konzern, der ursprünglich das Studio- und Streaming-Geschäft an Netflix in einem Deal über 82 Milliarden US-Dollar verkaufen wollte, sieht sich nun einem feindlichen Übernahmeversuch durch den Rivalen Paramount gegenüber. Paramount, das vor wenigen Monaten von der Familie des Trump-Unterstützers Larry Ellison übernommen wurde, hat ein All-Cash-Tender Offer über 30,00 US-Dollar pro Aktie für den gesamten WBD-Konzern inklusive des Global Networks Segments - und damit auch CNN - lanciert.

Paramount stellt sein Angebot als überlegen dar und argumentiert, es sei wettbewerbsfördernder als der Netflix-Deal, der aufgrund des hohen Marktanteils von Netflix im Streaming-Sektor kartellrechtlich anfällig sei. Die Netflix-Transaktion, die eine Cash-und-Aktien-Mischung beinhaltet, sieht im Gegensatz zu Paramounts Angebot die Abspaltung des Global Networks Segments (mit CNN) vor.

So bewegen sich die Aktien

Die Aktien der beteiligten Unternehmen zeigten im Mittwochshandel unterschiedliche Tendenzen. Die Warner Bros.-Aktie gewann im NASDAQ-Handel 4,49 Prozent auf 29,53 US-Dollar. Bei Netflix war eine gegenläufige Bewegung zu verzeichnen: Der Kurs sank um 4,14 Prozent auf 92,71 US-Dollar. Die Paramount-Aktie schloss den Handel mit einem moderaten Plus von 0,55 Prozent bei 14,72 US-Dollar.

Im US-Handel am Donnerstag gewinnt die Netflix-Aktie zeitweise 1,50 Prozent auf 94.10 US-Dollar, während Warner Bros.-Titel um 0,02 Prozent fallen auf 29,52 US-Dollar. Paramount-Anteilsscheine geben im NASDAQ-Handel 2,96 Prozent ab auf 14.29 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Electro Optic Sytems-Aktie: Leichter Rücksetzer nach Gewinnmitnahmen auf Rally-Niveau

Bildquelle: Andrew Cline / Shutterstock.com

Nachrichten zu Warner Bros. Discovery

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten