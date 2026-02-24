Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Dienstagabend an Boden

Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 146,34 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 22'833 Punkten notiert. Bei 146,76 USD markierte die Oracle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 140,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'249'321 Oracle-Aktien.

Bei 345,69 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 136,22 Prozent könnte die Oracle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,01 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Oracle-Aktie mit einem Verlust von 18,68 Prozent wieder erreichen.

Für Oracle-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,84 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 10.12.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oracle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Oracle am 09.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2026 7,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

