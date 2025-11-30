So viel Verlust wäre bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Aptos gewesen.

Am 29.11.2024 war Aptos 13.31 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 751.14 Aptos im Depot. Mit dem APT-USD-Kurs vom 29.11.2025 gerechnet (2.040 USD), wäre die Investition nun 1’532.20 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84.68 Prozent abgenommen.

Am 30.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2.025 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Aptos am 06.12.2024 bei 14.70 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
