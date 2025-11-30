Sui: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 3.489 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 28.66 Sui im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 43.01 USD, da sich der Wert von Sui am 29.11.2025 auf 1.501 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -56.99 Prozent.

Bei 1.346 USD erreichte die Kryptowährung am 22.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 5.296 USD erreichte die Kryptowährung am 04.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net