NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.32 Prozent stärker bei 6’263.70 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 48.804 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.227 Prozent auf 6’257.91 Punkte an der Kurstafel, nach 6’243.76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’268.12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6’201.59 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0.137 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 16.06.2025, den Stand von 6’033.11 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’275.70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5’667.20 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6.73 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6’302.04 Punkten. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Global Payments (+ 6.51 Prozent auf 82.66 USD), Johnson Johnson (+ 6.19 Prozent auf 164.78 USD), Omnicom Group (+ 4.62 Prozent auf 74.05 USD), Interpublic Group of Cos (+ 4.18 Prozent auf 25.20 USD) und Blackstone (+ 3.83 Prozent auf 165.92 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen ANSYS (-4.69 Prozent auf 374.30 USD), Valero Energy (-3.77 Prozent auf 143.19 USD), Universal Health Services (-3.76 Prozent auf 170.28 USD), Home Depot (-3.66 Prozent auf 302.70 EUR) und Phillips 66 (-3.59 Prozent auf 123.67 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37’902’659 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.582 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

