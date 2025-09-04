Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Home Depot von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Home Depot-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Home Depot-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 291.90 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34.258 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2025 13’967.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 407.71 USD belief. Damit wäre die Investition um 39.67 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Home Depot bezifferte sich zuletzt auf 404.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch