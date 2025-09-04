Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Home Depot-Investition im Blick
|
04.09.2025 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Home Depot von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Home Depot-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Home Depot-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Home Depot-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 291.90 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34.258 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 03.09.2025 13’967.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 407.71 USD belief. Damit wäre die Investition um 39.67 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Home Depot bezifferte sich zuletzt auf 404.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Home Depot Inc., The
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Home Depot von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Home Depot Aktie News: Home Depot verteidigt Stellung am Mittwochabend (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittwochnachmittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot Inc., The
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Strategy am 03.09.2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI sehr stark -- DAX höher -- US-Börsen ohne grosse Ausschläge -- China-Börsen letztlich abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag stärker. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag wenig bewegt. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}