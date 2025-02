FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Home Depot nach Zahlen zum vierten Quartal von 340 auf 332 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Baumarktkette habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Aristotelis Moutopoulos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei jedoch wichtiger, und der scheine verhalten. Die Rahmenbedingungen, etwa Hypothekenzinsen und der Immobilienumschlag in den USA, blieben herausfordernd und zeigten kurzfristig keine Zeichen einer Trendwende./ck/bek;