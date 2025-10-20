NVIDIA Aktie News: NVIDIA reagiert am Abend positiv

Das Papier von NVIDIA legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 183,53 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'018 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 185,20 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 183,07 USD. Bisher wurden via NASDAQ 14'414'441 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (195,62 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 27.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 46.74 Mrd. USD gegenüber 30.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

