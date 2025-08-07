Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.08.2025 13:09:00

Novo Nordisk-Aktie dennoch mit Erholung: Schwache Quartalszahlen sorgen für lange Gesichter

Novo Nordisk-Aktie dennoch mit Erholung: Schwache Quartalszahlen sorgen für lange Gesichter

Die Novo Nordisk Aktie erlebte in den letzten Wochen einen herben Rückschlag. Enttäuschende Quartalsergebnisse liessen den Kurs weiter fallen.

Novo Nordisk
41.44 CHF 12.44%
Kaufen Verkaufen
• Novo Nordisk-Quartalszahlen enttäuschen
• Abwärtstrend der Aktie setzt sich fort
• Neuer CEO setzt auf Kurswechsel

Die Anleger der Novo Nordisk-Aktie blicken auf eine weitere enttäuschende Entwicklung zurück. Am 6. August 2025 meldete das Unternehmen Ergebnisse für das zweite Quartal: Novo Nordisk hat weniger verdient als erwartet, obwohl das Abnehmmittel Wegovy stärker performte als prognostiziert. Das operative Ergebnis lag mit 33,5 Milliarden DKK unter den Erwartungen, ebenso der Nettogewinn mit 26,5 Milliarden DKK. Die bereits gesenkten Jahresprognosen wurden bestätigt.

Die Aktien des Diabetes-Spezialisten fielen daraufhin in Kopenhagen auf den tiefsten Stand seit vier Jahren und schlossen mit einem Minus von 5,36 Prozent bei 289,50 DKK. Am Donnerstag setzt eine Erholung ein: Der Kurs steigt zeitweise um 10,60 Prozent auf 320,20 DKK. Seit dem Rekordhoch von über 1'000 Kronen, das vor über einem Jahr im Zuge des damaligen Hypes um Abnehmmedikamente erreicht wurde, zeigt der Trend deutlich nach unten.

Analysten bewerten die Lage laut dpa-AFX unterschiedlich: JPMorgan bleibt mit seiner Einstufung "Overweight" zuversichtlich. Die UBS hält an ihrer neutralen Bewertung fest, während Jefferies mit "Underperform" eine zurückhaltendere Einschätzung vertritt.

Wachsende Konkurrenz setzt Novo Nordisk-Aktie unter Druck

Der jüngste Rückgang ist nur die Fortsetzung eines bereits eingeleiteten massiven Kurseinbruchs. Am 29. Juli 2025 schockierte Novo Nordisk den Markt mit einer Gewinnwarnung, die die Aktie um etwa 30 Prozent einbrechen liess.

Der Haupttreiber für den aktuellen Druck auf Novo Nordisk ist der intensive Wettbewerb. Das Kerngeschäft des Unternehmens, das auf Medikamente wie Ozempic und Wegovy im Bereich Diabetes und Gewichtsmanagement spezialisiert ist, sieht sich mit einer Welle neuer Konkurrenzprodukte konfrontiert. Diese alternativen Präparate üben erheblichen Druck auf die Marktanteile und die Preisgestaltung von Novo Nordisk aus, was direkt die Ertragsprognosen beeinflusst und die Investoren beunruhigt. Die Gewinnwarnung im Juli war eine direkte Reaktion auf diese verschärfte Marktdynamik.

Neuer CEO setzt auf Kurswechsel

Als Reaktion auf die herausfordernde Marktsituation und den erheblichen Wertverlust plant Novo Nordisk unter der Führung des neuen CEO Mike Doustdar, Massnahmen zur Effizienzsteigerung und zur Verbesserung der kommerziellen Ausrichtung zu ergreifen. Ziel ist es, das Wachstumspotenzial der bestehenden Produktportfolios besser zu nutzen und dem Wettbewerbsdruck entgegenzuwirken. Diese strategischen Anpassungen könnten entscheidend sein, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und die langfristige Profitabilität des Unternehmens zu sichern. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Schritte der neue CEO einleiten wird und ob diese ausreichen, um den Negativtrend zu stoppen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Rheinmetall-Aktie verliert deutlich: Rheinmetall mit Umsatzwachstum - Marge aber unter Vorjahr
DroneShield-Aktie: Können Rekordumsatz und geplante Produktionsausweitung weiter beflügeln?
Merck-Aktie in Rot: Quartalsbericht von Merck KGaA verfehlt Erwartungen

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com,Novo Nordisk

06.08.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
05.08.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
04.08.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
