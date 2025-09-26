Novartis Aktie News: Novartis am Freitagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 98,47 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'935 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 98,66 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 885'067 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2025 auf bis zu 104,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 6,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 USD. Am 17.07.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 11.61 Mrd. CHF gegenüber 11.32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,88 USD je Novartis-Aktie.

