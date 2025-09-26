|Investment im Check
|
26.09.2025 19:43:08
Chainlink: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Chainlink-Investment gewesen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Vor 1 Jahr kostete ein Chainlink 12.10 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in LINKinvestiert, wäre er nun im Besitz von 826.19 Chainlink. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’611.29 USD, da Chainlink am 25.09.2025 20.11 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66.11 Prozent zugenommen.
Bei 10.24 USD erreichte die Kryptowährung am 04.11.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 15.12.2024 bei 29.48 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|87’774.05858
|0.70%
|Handeln
|Vision
|0.10272
|-12.80%
|Handeln
|Ethereum
|3’217.01560
|4.11%
|Handeln
|Ripple
|2.22669
|1.59%
|Handeln
|Solana
|160.56901
|4.45%
|Handeln
|Cardano
|0.63041
|3.33%
|Handeln
|Polkadot
|3.16248
|4.08%
|Handeln
|Chainlink
|16.79555
|4.41%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|3.81%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|4.20%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!