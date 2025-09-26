Chainlink: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Investment im Check 26.09.2025 19:43:08

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Chainlink-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr kostete ein Chainlink 12.10 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in LINKinvestiert, wäre er nun im Besitz von 826.19 Chainlink. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’611.29 USD, da Chainlink am 25.09.2025 20.11 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66.11 Prozent zugenommen.

Bei 10.24 USD erreichte die Kryptowährung am 04.11.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 15.12.2024 bei 29.48 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

