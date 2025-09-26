|Krypto-Invest unter der Lupe
|
26.09.2025 19:43:08
Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel Verlust hätte ein frühes Investment in SHIBA INU Anlegern gebracht.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
SHIBA INU wurde am 20.10.2021 zu einem Wert von 0.000028 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3’571’428.57 SHIB. Die gehaltenen SHIBA INU wären gestern 41.54 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0.000012 USD belief. Mit einer Performance von -58.46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 0.000011 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 0.000033 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|87’575.76247
|0.47%
|Handeln
|Vision
|0.10380
|-11.89%
|Handeln
|Ethereum
|3’207.16687
|3.79%
|Handeln
|Ripple
|2.21805
|1.20%
|Handeln
|Solana
|160.10692
|4.15%
|Handeln
|Cardano
|0.62785
|2.91%
|Handeln
|Polkadot
|3.15080
|3.70%
|Handeln
|Chainlink
|16.74573
|4.10%
|Handeln
|Pepe
|0.00001
|3.61%
|Handeln
|Bonk
|0.00002
|3.77%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Börsentag 2025: Schweiz vs. USA vs. Eurozone – wer schlägt den Markt bis Jahresende?
Wall Street Zürichsee vs. Eurozone: Wer hat 2025 die Nase vorn?
In 🎙️ der Paneldiskussion zum Thema Schweizer Blue Chips sprechen Lars Erichsen @ErichsenGeld Tim Schäfer @TimSchaeferMedia , Thomas Kovacs alias @Sparkojote und David Kunz, COO der BX Swiss über den aktuellen Zustand der Schweizer Wirtschaft, spannende Blue Chip-Aktien, das internationale Marktumfeld sowie wichtige Trends in Branchen, Währungen und Krypto.
💡 Wie steht die Schweiz im Vergleich zu den USA und der Eurozone da?
💡 Welche Branchen bieten aktuell Potenzial?
💡 Und wie würden Profis 10.000 CHF, EUR oder USD heute investieren?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!