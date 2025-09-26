Wie viel Verlust ein Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

SHIBA INU wurde am 20.10.2021 zu einem Wert von 0.000028 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3’571’428.57 SHIB. Die gehaltenen SHIBA INU wären gestern 41.54 USD wert gewesen, da sich der SHIB-USD-Kurs auf 0.000012 USD belief. Mit einer Performance von -58.46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 0.000011 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 0.000033 USD.

Redaktion finanzen.net