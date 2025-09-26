Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’876 -0.9%  SPI 16’483 -1.0%  Dow 45’947 -0.4%  DAX 23’535 -0.6%  Euro 0.9326 -0.1%  EStoxx50 5’445 -0.4%  Gold 3’749 0.4%  Bitcoin 87’562 -2.8%  Dollar 0.7997 0.6%  Öl 69.7 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Experten erklären: Diese Renditekiller kosten ETF-Anleger bares Geld - und so werden sie vermieden
Fundstrat-Experte Tom Lee erwartet gewaltigen Kursschritt bei Bitcoin und Ethereum
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wirft günstiges Cybertruck-Modell raus - Einstiegspreis schiesst nach oben
Firmus Technologies-Aktie für 2026 geplant - NVIDIA bereits an KI-Startup beteiligt
Amazon-Aktie mit Aufwärtspotenzial: Darum ist sie Morgan Stanleys Top Pick
Suche...
Superzyklus voraus 26.09.2025 03:41:36

Fundstrat-Experte Tom Lee erwartet gewaltigen Kursschritt bei Bitcoin und Ethereum

Fundstrat-Experte Tom Lee erwartet gewaltigen Kursschritt bei Bitcoin und Ethereum

Bullishe Stimmung am Kryptomarkt: Fundstrat-Analyst Tom Lee erwartet schon im Q4 den nächsten Rally-Schub. Das steckt dahinter.

• Bitcoin-Prognose bis 200'000 US-Dollar
• Ethereum: 25'000 US-Dollar möglich
• Fundstrat-Analyst Tom Lee sieht Rally für Ethereum und Bitcoin

Bitcoin-Prognosen im Blick

Analysten des Investmenthauses Bernstein rechnen mit einer anhaltenden Bitcoin-Hausse, die sich bis 2026 fortsetzen und 2027 ihren Höhepunkt erreichen könnte. Für die kommenden sechs bis zwölf Monate sehen sie ein Kursziel von 150'000 bis 200'000 US-Dollar. Neben der hohen Nachfrage institutioneller Investoren spielen vor allem die politischen Rahmenbedingungen in den USA eine Rolle. Regulierungsinitiativen wie das neue Stablecoin-Gesetz (GENIUS Act) oder die SEC-Initiative "Project Crypto" gelten als Grundlage einer "digitalen Vermögensrevolution".

Anzeige
Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Ethereum vor Rally?

Auch Ethereum überzeugt mit Stärke. Laut einer Cryptonews vorliegenden CoinGecko-Umfrage erwarten 87 Prozent der Anleger steigende Kurse.
Analysten teilen diese Einschätzung: Standard Chartered sieht Ethereum als "massiv unterbewertet" und prognostiziert bis Jahresende 7'500 US-Dollar, langfristig sogar 25'000 US-Dollar.
Die Mischung aus starker Nachfrage, bullisher Marktstimmung und positiven Analystenprognosen könnte Ethereum in den kommenden Monaten kräftig nach oben treiben - ob prognostizierte Höchstkurse erreicht werden, hängt allerdings auch von den makroökonomischen Rahmenbedingungen ab.

Fundstrat: Rally-Chance in Q4

Tom Lee, Mitgründer von Fundstrat und Vorsitzender von BitMine, äusserte sich ebenfalls zuletzt zu Bitcoin und Ethereum. Er erwartet für die beiden grössten Kryptowährungen laut Cointelegraph im vierten Quartal 2025 einen kräftigen Kursanstieg: "Ich denke, sie könnten in den nächsten drei Monaten einen gewaltigen Schritt machen … gewaltig". Haupttreiber seien die Zinssenkung der US-Notenbank, eine verbesserte Liquidität und saisonale Faktoren.
Lee betont, dass Bitcoin besonders stark auf geldpolitische Impulse reagiere, während Ethereum zusätzlich durch die wachsende Verbindung von Blockchain, KI und Finanzmärkten Rückenwind erhalte. "Ich denke, Ethereum wird fast wie an der Wall Street im Jahr 1971 gehandelt, als der Dollar vom Goldstandard abwich und es viele Innovationen gab … Ethereum ist im Wesentlichen ein Wachstumsprotokoll", so Lee.
BitMine baut seine Ethereum-Bestände massiv aus und hält mittlerweile rund 2,15 Millionen ETH im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar - fast 1,8 Prozent des Gesamtangebots. Lee sieht darin den Beginn eines "Superzyklus" für Ethereum, getragen von KI-Anwendungen, Token-Ökonomie und institutioneller Akzeptanz.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Krypto-Treasury-Unternehmen: Warum blosses Nachahmen von Strategy & Co. nicht reicht
Winklevoss-Zwillinge bullish: Bitcoin-Kurs könnte auf 1 Million US-Dollar steigen
Nach Bitcoin-Erfolg: BlackRock plant wohl tokenisierte ETFs

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock

Inside Krypto

25.09.25Finixio Crypto Logo BNB-Prognose: Unterstützungsniveaus im Angesicht des bullishen Sentiments
25.09.25Finixio Crypto Logo Snorter Bot Token: Solana-Meme-Coin-Trading mit Telegram!
24.09.25Finixio Crypto Logo US-Finanzministerium bestätigt: Kein Bitcoin in den Reserven Amerikas
24.09.25Finixio Crypto Logo Solana Prognose: Unterstützungslevels werden unter Marktdruck getestet
24.09.25Finixio Crypto Logo Kraken spendet 2 Millionen Dollar, während Wall Street Pepe ins Rampenlicht tritt
21.09.25Finixio Crypto Logo Wird Jerome Powell den Kryptomarkt in seiner nächsten Rede auf Talfahrt schicken?
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV

Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger

Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.

Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?

Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV