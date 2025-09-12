Neutral für Novartis-Aktie nach UBS AG-Analyse

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Die Umsatzerosion nach dem Patentablauf des Herzmedikaments Entresto im Juli habe sich fortgesetzt, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Woche zum 5. September seien bereits 43 Prozent der Verschreibungen an Generika gegangen.

Aktienbewertung im Detail: Die Novartis-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 17:37 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2.9 Prozent auf 98.85 CHF. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 3.89 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 2’303’045 Novartis-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 15.4 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Novartis wird am 28.10.2025 gerechnet.

