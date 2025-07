Neue Stahlanlagen bei thyssenkrupp: Aktie mit Rückenwind Richtung 10 Euro

• Grossinvestition macht sich bezahlt: Neue Hightech-Anlagen• Transformationskurs im Blick• Aktie nähert sich der 10-Euro-Marke

Trotz anhaltender Zollkonflikte zeigen sich Stahlaktien zum Wochenstart gefragt. Besonders thyssenkrupp gehört im MDAX zu den grössten Gewinnern. Während oftmals weiterhin der geplante Börsengang der Marinesparte im Fokus steht, gibt es jedoch auch im Stahlgeschäft positive Entwicklungen.

thyssenkrupp nimmt neue Stranggiessanlage und Warmbandwerk in Betrieb

Nach rund zwei Jahren Bauzeit hat thyssenkrupp Steel Europe eine zentrale Grossinvestitionen am Standort Duisburg abgeschlossen. Mit einer Investitionssumme von rund 800 Millionen Euro zählt das Projekt zu den grössten in der Unternehmensgeschichte. Im Fokus stehen dabei die neue Stranggiessanlage 4, das umfassend modernisierte Warmbandwerk 4 mit zwei neuen Hubbalkenöfen sowie eine vollautomatisierte Brammenlogistik. Diese Hightech-Anlagen ersetzen die über 20 Jahre alte Giesswalzanlage und ermöglichen eine deutlich effizientere, präzisere und flexiblere Stahlproduktion.

"Der neue Anlagenverbund ist eine Frischzellenkur für wesentliche Elemente unsere Produktionsnetzes. Wir verfügen nun über einen der modernsten Produktionsverbünde der europäischen Stahlindustrie", so Dennis Grimm, Vorstandssprecher von thyssenkrupp Steel.

Das neue Anlagenkonzept erlaubt eine höhere Giess- und Walzkapazität, verbessert die Materialqualität und erweitert das Produktspektrum - insbesondere für die E-Mobilität und Energiewende .

"Mit der neuen Anlagentechnik in Duisburg wird ein wichtiger Schritt zur Modernisierung der Stahlproduktion in NRW umgesetzt. Die Investition zeigt unternehmerische Verantwortung für den Standort und trägt zur Steigerung von Qualität, Effizienz und Flexibilität bei. Sie stärkt die industrielle Wertschöpfung in Bereichen wie Fahrzeugbau und Energieversorgung. Damit bleibt NRW ein wettbewerbsfähiger Industriestandort", so Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur laut der entsprechenden Pressemitteilung.

Radikaler Umbau trotz schwieriger Marktbedingungen

thyssenkrupp setzt zudem seinen Transformationskurs unbeirrt fort, obwohl die Geschäftszahlen im zweiten Quartal 2024/2025 unter Druck stehen. Sowohl der Auftragseingang als auch Umsatz und bereinigtes EBIT schwächelten im Vergleich zum Vorjahr, blieben jedoch im positiven Bereich. Bemerkenswerterweise konnte der Konzern seinen Gewinn nach Steuern sogar über das Vorjahresniveau steigern.

Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen hält das Management an seiner Jahresprognose fest und erwartet eine deutliche Verbesserung des Jahresüberschusses. Das konzernweite Effizienzprogramm APEX liefert weiterhin positive Ergebnisimpulse und stützt die operativen Zahlen in einem schwierigen Umfeld.

Finanziell stabilisiert und strategisch neu positioniert

Ein bemerkenswerter Erfolg der bisherigen Restrukturierung zeigt sich in der Bilanz: Nach der Rückzahlung der letzten ausstehenden Anleihe ist thyssenkrupp inzwischen nahezu frei von Bank- und Kapitalmarktschulden. Diese finanzielle Stabilisierung verschafft dem Management mehr Spielraum für die weiteren Transformationsschritte.

Bereits Anfang 2025 konnte der Konzern wichtige Meilensteine erreichen. Der Verkauf der Elektrostahlsparte in Indien wurde für 440 Millionen Euro abgeschlossen, und die EP Group ist mit 20 Prozent in das Stahlgeschäft eingestiegen. Parallel läuft die Vorbereitung einer Ausgliederung im Marinegeschäft, während thyssenkrupp Decarbon Technologies weiter auf die Transformation zur grünen Produktion setzt.

So reagiert die thyssenkrupp-Aktie

Zuletzt gewann das Papier von thyssenkrupp im XETRA-Handel 5,08 Prozent auf 9,67 Euro, womit sich die Aktie wieder einem zweistelligen Kurs annähert.

Redaktion finanzen.net