thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
thyssenkrupp Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9 auf 11,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) sei gut aufgestellt, um vom Wachstumspotenzial im Marinebereich zu profitieren, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach dem Kapitalmarkttag der vor der Abspaltung stehenden Sparte. Auftragsgewinne und die Projektpipeline untermauerten dies. Er sieht insgesamt einen soliden Startpunkt für die eigenständige Anlagestory./ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
11.88 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.22%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
09:30
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Daniel Křetínský exits Thyssenkrupp to make way for Naveen Jindal (Financial Times)
|
02.10.25
|Thyssenkrupp und EPG lösen Stahl-Vereinbarung auf - Konzentration auf Jindal (AWP)
|
02.10.25
|Kein Stahl-Joint-Venture: Gespräche zwischen Thyssenkrupp und EP Group gescheitert (Spiegel Online)
|
02.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)