thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
thyssenkrupp Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Laut einem Kapitalmarkttag erziele der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern stehende Marineschiffbauer TKMS ein profitables Wachstum, das von einem rekordhohen Auftragsbestand untermauert werde, schrieb Tommaso Castello in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. TKMS erscheine gut positioniert, um von der bis 2033 erwarteten Verdoppelung des Marktes zu profitieren./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
11.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
11.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.33%
|
Analyst Name::
Tommaso Castello
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
17:58
|Freundlicher Handel: MDAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: MDAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX mittags freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
29.09.25