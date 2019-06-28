thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
thyssenkrupp Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Die Umsatz- und operativen Ergebnisziele (bereinigtes Ebit), die der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern stehende Marineschiffbauer TKMS vorgestellt habe, beinhalteten erhebliches Aufwärtspotenzial für seine Prognosen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte auch für die Bewertung, die er derzeit bei 2,7 Milliarden Euro ansetze./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
