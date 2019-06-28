Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

14.17
CHF
0.06
CHF
0.43 %
28.06.2019
SWX
30.09.2025 14:18:38

thyssenkrupp Neutral

thyssenkrupp
10.86 CHF -1.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. Die Umsatz- und operativen Ergebnisziele (bereinigtes Ebit), die der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern stehende Marineschiffbauer TKMS vorgestellt habe, beinhalteten erhebliches Aufwärtspotenzial für seine Prognosen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte auch für die Bewertung, die er derzeit bei 2,7 Milliarden Euro ansetze./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 12:55 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6.30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
11.59 € 		Abst. Kursziel*:
-45.64%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
11.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-45.71%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

