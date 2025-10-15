Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’474 0.3%  SPI 17’210 0.4%  Dow 46’270 0.4%  DAX 24’279 0.2%  Euro 0.9312 0.1%  EStoxx50 5’633 1.5%  Gold 4’193 1.2%  Bitcoin 90’061 -0.8%  Dollar 0.8003 -0.1%  Öl 62.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie & Gold auf Rekordkurs - Zufall oder Warnsignal?
Darum gibt der Dollar zum Franken und Euro nach
Ausblick: Morgan Stanley stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ASML-Aktie fest: Starker KI-Boom sorgt für Rekordaufträge
Roche darf Bau 52 in Basel abreissen - Aktie in Rot
Suche...
200.- Saxo-Deal

NEL ASA Aktie 1938106 / NO0010081235

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Mögliche Bodenbildung 15.10.2025 11:43:00

NEL-Aktie im Aufschwung: Ist die Kursflaute jetzt endgültig vorbei?

NEL-Aktie im Aufschwung: Ist die Kursflaute jetzt endgültig vorbei?

Die jüngste Positiv-Performance der NEL-Aktie findet auch zur Wochenmitte ihre Fortsetzung. Ein Grossauftrag stützt die Stimmung, doch fundamentale Schwächen bleiben.

NEL ASA
0.22 CHF 8.59%
Kaufen Verkaufen
• NEL-Aktie steigt deutlich
• Ein neuer Grossauftrag signalisiert Wettbewerbsfähigkeit im Wasserstoffmarkt
• Fundamentaldaten bleiben schwach, und Analysten warnen vor hoher Volatilität

Um 7,92 Prozent auf 2,70 NOK legt die Aktie von NEL ASA am Mittwoch an der Börse in Oslo zu. Auf Monatssicht ergibt sich damit ein sattes Plus von 28 Prozent, Anleger hatten sich zuletzt für den Wasserstoffkonzern deutlich in Kauflaune gezeigt.

NEL-Aktie kann Verluste deutlich eindämmen

Damit zeigt sich der Anteilsschein 2025 nur noch marginal tiefer, auch wenn Anleger auf Sicht der letzten zwölf Monate noch eine Negativ-Performance von rund 37 Prozent in ihren Depots haben. Die zuletzt kräftige Erholung wurde auch durch die Auftragslage gestützt: Nach dem Beinahe-Jahrestief von 2,05 Norwegischen Kronen katapultierte ein neuer Grossauftrag die Aktie wieder nach oben.

NEL Hydrogen, eine Tochtergesellschaft des norwegischen Konzerns, hat den Auftrag für eine PEM-Elektrolyseanlage vermeldet, deren Volumen jedoch nicht näher beziffert wurde. In einem Marktumfeld, das von Kostendruck und Projektverzögerungen geprägt ist, interpretieren Anleger diesen Erfolg als wichtiges Signal für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im hart umkämpften Markt für grünen Wasserstoff.

Fundamentaldaten bleiben alarmierend schwach

Trotz der Kurserholung zeichneten die jüngsten Geschäftszahlen für das zweite Quartal ein düsteres Bild der operativen Entwicklung. Der Quartalsverlust pro Aktie hat sich auf -0,07 NOK mehr als verdoppelt (Vorjahr: -0,03 NOK). Gleichzeitig brach der Umsatz von 332,1 Millionen NOK auf lediglich 174 Millionen NOK ein - und verfehlte damit die Markterwartung von 221,6 Millionen NOK deutlich. Diese Zahlen unterstreichen die erheblichen Herausforderungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist.
Am 29. Oktober stehen die Zahlen zum dritten Quartal auf der Agenda - Anleger hoffen auf positive Signale die Geschäftsentwicklung betreffend.

Indexausschluss und hohe Volatilität prägen Anlegerrisiken

Der kürzliche Ausschluss aus dem OSEBX-Index (Oslo Børs Benchmark Index) markierte im September einen Tiefpunkt in der Unternehmenshistorie und löste zunächst technisch bedingte Verkäufe aus. Dass die Aktie trotz dieses negativen Signals in den Folgewochen eine Erholung verzeichnete, interpretieren einige Marktbeobachter als mögliches Zeichen einer Bodenbildung. Dennoch stufen Analysten die NEL ASA-Aktie weiterhin als hochriskantes Investment ein und warnen vor anhaltend starken Kursschwankungen in den kommenden Monaten. Die fundamentalen Schwächen beim Umsatz und in der Ergebnisentwicklung lassen sich durch einzelne Aufträge nicht ausgleichen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Was die BASF-Aktie nach klar gesenktem Ziel wieder antreibt

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu NEL ASA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NEL ASA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
14.01.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
13.01.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:56 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
08:30 Handelsstreit noch nicht vom Tisch
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltezone verteidigt
14.10.25 Logo WHS Tesla Aktienanalyse: Lieferzahlen, günstige Modelle & Batteriewachstum. Lohnt sich der Einstieg?
14.10.25 Julius Bär: 11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’007.57 19.52 BP9SUU
Short 13’306.42 13.22 O5UBSU
Short 13’759.37 8.92 B19SNU
SMI-Kurs: 12’473.77 15.10.2025 11:48:29
Long 11’959.81 19.08 SSBBTU
Long 11’720.29 13.96 SWFBJU
Long 11’199.45 8.86 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

NEL ASA 0.22 8.59% NEL ASA

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend tiefer
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
NVIDIA-Aktie nach Gewinnen schwächer: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
Berichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: US-Börsen schliessen uneinheitlich -- SMI letztlich im Minus -- DAX endet in der Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kurseinbussen
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:03 Aktien Frankfurt: Dax leicht erholt dank Hoffnung auf weiteren US-Zinsschritt
12:00 Aktien Europa: Massive Gewinne der Luxuswerte beflügeln Kurse
11:51 Kulturausschuss-Chef fordert KI-Transparenzlabel für Bücher
11:46 Kommission: EU plant kein Verbot von Filterzigaretten
11:45 SPD setzt auf Lösung im Wehrdienst-Streit bis November
11:44 ROUNDUP: ASML erhält überraschend viele Aufträge - Aktie legt deutlich zu
11:32 Eurozone: Industrieproduktion sinkt moderater als erwartet
11:28 Zeuge im Benko-Prozess: Auf Masse-Konto sind 900.000 Euro
11:27 Spahn pocht auf ausgehandeltes Wehrdienstmodell
11:17 AKTIE IM FOKUS: BASF fest an Dax-Spitze nach positiver Citigroup-Studie