NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12 norwegischen Kronen belassen. Umsatz und Ergebnis des Wasserstoffspezialisten seien hinter den Konsensprognosen zurückgeblieben, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand sei auf Jahressicht um ein Fünftel gesunken, der Auftragseingang sogar um gut die Hälfte./bek/ck;