ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nel ASA vor den am 17. Juli erwarteten Quartalszahlen von 3,70 auf 4,00 norwegische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Er habe wegen des weggefallenen verlustbringenden Tankgeschäfts Anpassungen an seine Schätzungen für den Eletrolyse-Anbieter vorgenommen, schrieb Analyst Christopher Leonard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entsprechend hätten sich seine Prognosen für den operativen Verlust der Konzerngruppe verringert./ck/lew;