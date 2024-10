NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12 norwegischen Kronen belassen. Im Fokus stünden der US-Absatzmarkt, die Erträge aus Lizenzen sowie die operativen und die Kapitalausgaben, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des Wasserstoffspezialisten./bek/tav;